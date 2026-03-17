A proceso Miguel ‘N’ por incendio de tienda en Chalco en torno a muerte de ‘El Mencho’

Fue vinculado a proceso Miguel N., señalado de haber proporcionado el combustible para prender fuego a una tienda de conveniencia en el municipio de Valle de Chalco el pasado 22 de febrero, cuando hubo varios incidentes en torno a la muerte de El Mencho.

Visiblemente afectado y llorando en todo momento, escuchó las imputaciones que le hizo la Fiscalía, en donde se indica que fue identificado por una vecina que pasaba el día de los hechos, cuando entregaba contenedores con algo parecido a combustible, con lo que presuntamente prendieron fuego a la tienda ubicada en la colonia Xico, en Valle de Chalco.

Incluso, se asegura que el hoy vinculado a proceso habría ofrecido dinero y quería que hubiera muertos.

Aunque su defensa argumentaba que no había elementos suficientes, el juez consideró lo contrario, por lo que fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de un menor de edad, su padre y una tercera persona más que resultaron con quemaduras.

Incendio en Chalco. Especial

Defensa busca pruebas

Abraham Calderón, abogado de Miguel ‘N’, señaló que, con la investigación complementaria, podrán proporcionar información para demostrar que no se encontraba presente.

Es una imputación básica; es un hecho que no debería de haber sucedido. En lo particular, como persona, nos solidarizamos con las víctimas: un niño que lamentablemente salió lastimado, entonces no debería de haber sucedido”.

En este caso, nuestro representado nos dice que él ni siquiera estuvo ese día en ese lugar; obviamente, en ese evento no tiene ninguna forma de participación. Procesalmente, en este estadio procesal, que es la vinculación a proceso, se establece un estándar probatorio mínimo, pero en este tiempo de investigación complementaria, que es de dos meses, como defensa tendremos información que nos pudiera servir para, en otro momento procesal, demostrar que no se encontraba presente”.

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