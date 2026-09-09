¿Farath Coronel predijo su muerte? El vidente tenía una fecha marcada en septiembre

El vidente Farath Coronel, reconocido por sus participaciones en el programa Hoy y Laura Sin Censura, perdió la vida el pasado 4 de septiembre. Las autoridades del Estado de México encontraron el cuerpo del astrólogo al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Bosques del Lago, dentro del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los agentes de seguridad detuvieron a Elías “N”, escolta personal del ex colaborador del programa Hoy, como el presunto responsable del homicidio. El caso conmocionó a la industria del entretenimiento tras la filtración de un inquietante material audiovisual de 2023. En dicha grabación, el experto en temas esotéricos, apodado “La Diabla”, relató el futuro atentado contra su propia persona.

Farath Coronel publicó un último video en redes sociales. Foto de IG: Farath Coronel

La comunidad de redes sociales viralizó el metraje original a los pocos días de confirmarse la tragedia. La predicción captó la atención de miles de usuarios por la exactitud de los eventos y la asombrosa cercanía con la fecha del deceso real. El clarividente detalló frente a la cámara el día, la hora y el motivo del ataque que terminaría con su existencia meses después.

La escalofriante predicción del experto esotérico

En la transmisión en vivo recuperada por sus seguidores, Farath Coronel narró el momento exacto de su premonición mortal. “Cuando voy viendo el reloj, 7 de la noche, 7 de septiembre, dije no m*mes, intento de asesinato a mi persona, es mi predicción por un asalto”, afirmó el presentador con total seguridad frente a su audiencia virtual.

Una mujer acompañaba al astrólogo durante la sesión y lo cuestionó sobre las medidas para frenar la tragedia inminente. El famoso vidente respondió con tranquilidad y depositó su total confianza en sus prácticas místicas. “No, sí lo puedo evitar, va a venir mi padrino a hacer unas cosas”, sentenció el titular del programa para calmar a su compañera.

Los fanáticos del presentador abarrotaron las redes sociales con mensajes de asombro y consternación tras atar los cabos sueltos. Los internautas recordaron la constante paranoia de la estrella televisiva por mantener a su equipo de seguridad en alerta máxima. La ironía del caso sacudió a sus adeptos, pues la misma persona contratada para protegerlo ejecutó el ataque fatal.

Decenas de comentarios inundaron los perfiles oficiales del fallecido colaborador de Cuéntamelo Ya. “Por eso exigía que lo cuidaran”, “¿La predijo o la manifestó?”, y “Las fechas jamás son exactas, se aproximan pero jamás son las mismas”, escribieron los seguidores para analizar la coincidencia entre las visiones del esotérico y los hechos ocurridos en su residencia.

El reporte policial desde el Estado de México

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli movilizó a sus elementos tras recibir una llamada de auxilio. Los despachadores del servicio telefónico reportaron a una persona gravemente lesionada dentro del sector residencial. Las patrullas municipales y los equipos de rescate acudieron rápidamente al inmueble señalado por los habitantes de la zona.

Los paramédicos ingresaron a la vivienda del vidente para realizar la valoración médica de urgencia correspondiente. El personal de emergencias determinó que el cuerpo ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión clínica. Los reportes forenses iniciales confirmaron la presencia de múltiples heridas letales provocadas por un arma blanca en distintas partes de su anatomía.

La muerte de Farath Coronel conmocionó a sus seguidores. Foto IG: Farath Coronel

Los agentes del ministerio público acordonaron y aseguraron el domicilio para preservar la escena del crimen intacta. Los peritos de la fiscalía iniciaron el levantamiento de pruebas materiales y testimoniales para esclarecer la mecánica de los hechos. Horas más tarde, los oficiales concretaron la captura del guardaespaldas bajo la imputación directa de perpetrar el asesinato.

El sujeto asegurado quedó a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación legal definitiva. Los fiscales integraron la carpeta de investigación correspondiente y presentaron los indicios recolectados dentro de la propiedad mexiquense. La noticia del trágico final clausuró abruptamente la trayectoria de una de las figuras más controversiales de la pantalla chica.