Dictan sentencia de 40 años contra extorsionador en Edomex

Un hombre fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión, la cual cometió en agravio de una mujer en el Estado de México, a la que también amenazó con “levantar” a uno de sus hijos en caso de no realizar el pago que le solicitaba.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó las pruebas necesarias para que un juez dictara dicha sentencia contra Cristhian Uzziel Pérez Martínez.

Los hechos se registraron el 14 de abril de 2025, momento en que el sentenciado llamó a la víctima y le solicitó una cantidad económica porque tenía problemas y no contaba con dinero; ante la negativa, Cristhian Uzziel Pérez Martínez la amenazó con palabras altisonantes y que, en caso de no darle dinero, ‘levantaría’ a alguno de sus hijos”.

Ante las amenazas, la mujer accedió a entregarle una parte del dinero que le solicitó, cantidad que el sentenciado aceptó y la citó en la calle Doroteo Arango, en el municipio de Chicoloapan, para hacer la entrega.

La víctima alertó a la policía sobre la entrega de dinero que realizaría, por lo que la detención de Cristhian Uzziel Pérez Martínez se realizó en flagrancia, posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público quien dio inicio a las averiguaciones correspondientes.