Suspenden obras irregulares en terrenos forestales del Edomex

En el municipio de Tenancingo, Estado de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras irregulares que se llevaban a cabo en terrenos forestales, pues se realizaban sin contar con la autorización para llevar a cabo el cambio de uso de suelo.

La inspección de la Profepa derivó de una denuncia ciudadana que alertaba por los trabajos de edificación, particularmente en la localidad de El Carmen.

Durante la diligencia se detectaron daños a árboles de encino, actividades de cinchado y remoción de la cubierta vegetal en una superficie aproximada de 400 metros cuadrados”, detalló la Profepa.

Foto: Especial

La visita de inspección se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, cuando el personal de la Profepa detectó la remoción de la vegetación, por lo que solicitaron al responsable de los trabajos presentar la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la que se tendría que avalar el cambio de uso de suelo; sin embargo, no presentó ninguna documentación.

Debido a dichas irregularidades, se impuso la clausura total temporal de las actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, con el objetivo de evitar que continúen las afectaciones a la vegetación y suelo del sitio.