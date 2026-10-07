Procesan a padres acusados de violentar y abusar sexualmente de su hija

Los padres de una menor de edad fueron vinculados a proceso, ya que fueron acusados de violentar física y sexualmente a su hija, a la que también le negaban los alimentos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los acusados fueron identificados como Vanessa "N" y Óscar "N", contra quienes se imputaron los delitos de violencia familiar y abuso sexual, respectivamente.

De acuerdo a las indagatorias, el 26 de septiembre pasado, la víctima se encontraba en un domicilio, ubicado en la localidad de Tlaltenango Abajo, en Temoaya, en compañía de sus padres, cuando en algún momento la femenina habría violentado física y psicologicamente a la menor, además de negarle los alimentos”, informó la fiscalía mexiquense.

En la revisión médica también se pudo constatar que presentaba una cicatriz por una quemadura de segundo grado, la cual fue causada por una plancha.

En el caso de la agresión sexual, ésta ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre, la cual presuntamente realizó Óscar “N”.

El Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo del juez una orden de aprehensión en contra de Vanessa "N" por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar y de Óscar "N" por ser probable responsable del delito de abuso sexual”.

Tras su detención, ambas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social localizado en Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición del juez.

Quien valoró las pruebas aportadas por el Ministerio Público para comprobar los delitos de violencia familiar y abuso sexual, las cuales fueron suficientes para que se dictara la vinculacion a proceso, así como establecer tres meses para la investigación complementaria y dictar la prision preventiva justificada como medida cautelar.