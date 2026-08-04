Pone en marcha Ecatepec la Cruzada Violeta 360 contra la violencia familiar

Con la finalidad de combatir de manera frontal la violencia familiar en el municipio, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha la estrategia Cruzada Violeta 360, una iniciativa que llevará prevención, orientación y acompañamiento jurídico a hogares, escuelas y espacios públicos de toda la demarcación. La medida responde a un diagnóstico de alerta en la localidad, donde durante el mes de mayo de 2026 se registraron 532 llamadas por violencia familiar, cifra que concentró el 74.2 por ciento del total de reportes recibidos en los números de emergencia municipales.

En conferencia de prensa, la munícipe enfatizó la urgencia de erradicar conductas cotidianas agresivas que atentan contra la integridad de las mujeres y terminan escalando a agresiones físicas o feminicidios. "La violencia familiar no es un problema privado, es un delito. Muchas veces comienza con conductas que se normalizan: revisar el teléfono, prohibir salir, controlar el dinero, aislar, humillar, amenazar o decidir por una mujer. Después vienen los gritos, los golpes y agresiones que pueden poner en riesgo su vida", advirtió Cisneros Coss al detallar las razones de la intervención territorial.

La estrategia integra tres acciones operativas: visitas domiciliarias puerta por puerta para detectar casos, difusión preventiva en comercios y escuelas, así como la activación de comités vecinales y la aplicación móvil Red Violeta con botón de emergencia. Para respaldar estas acciones, la alcaldesa solicitó la colaboración de la Fiscalía de Justicia del Estado de México ante el proyectado incremento de denuncias penales. Al dirigirse a la ciudadanía, la presidenta municipal envió un mensaje contundente: "Que el miedo no nos paralice. Denunciar es un acto de valentía, de dignidad y de amor propio... Denuncia, no estás sola, este gobierno te va a acompañar".

Por su parte, Claudia Castello Rebollar, titular del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género, resaltó el alcance del programa y planteó la necesidad de abrir un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en la demarcación, ya que la sede actual atiende a 10 municipios de la región y resulta insuficiente para la carga operativa de la zona.