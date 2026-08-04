Consolida Edoméx profesionalización, equipamiento y dignificación de sus cuerpos de seguridad

El Gobierno del Estado de México fortalece su estrategia de seguridad integral mediante la profesionalización de 10 mil 073 elementos, el despliegue de 213 unidades oficiales —13 de ellas con blindaje especializado— y un incremento salarial de hasta el 11 por ciento para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

En el marco de estas acciones de dignificación, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez otorgó apoyos económicos a 2 mil 650 hijas e hijos de efectivos, de los cuales el 52 por ciento corresponden a beneficiarias mujeres, además de brindar asistencia financiera a familias de elementos caídos en cumplimiento del deber.

La instrucción académica, canalizada a través de la Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS), abarca a 3 mil 850 policías y custodios de la SSEM, 3 mil 900 efectivos municipales y 882 integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). A esta cifra se suman mil 441 elementos enfocados en competencias básicas de ayuntamientos.

La malla curricular prioriza cinco ejes rectores: perspectiva de género y protección a colectivos vulnerables, protocolos en manifestaciones, Justicia Cívica, uso legítimo de la fuerza con armamento y medicina táctica en campo. Asimismo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, 300 elementos graduados del Curso de Formación Inicial completaron mil 109 horas de adiestramiento intensivo a lo largo de seis meses para incorporarse a las labores de proximidad en zonas prioritarias como Naucalpan, Ecatepec y el sur de la entidad.

A la par de la incorporación del Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual, la UMS asumió la función de órgano técnico rector en materia de formación y certificación tras la reforma a la Ley de Seguridad del Estado de México promulgada el pasado 4 de febrero. Con este marco jurídico, la institución diseña, valida y homologa los programas de estudio bajo los estándares del Consejo Nacional de Seguridad Pública. La infraestructura móvil entregada reforzará despliegues tácticos en operativos como Enjambre, Bastión, Fortaleza, Rastrillo y Transporte Seguro, consolidando un esquema policial único enfocado en la prevención del delito y la protección ciudadana.