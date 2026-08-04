Repavimentan más de 1.2 millones de metros cuadrados en el Oriente del Estado de México con apoyo federal

A poco más de un año de haber puesto en marcha el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, los diez trenes de pavimentación otorgados por la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzaron la repavimentación de un millón 242 mil 506 metros cuadrados de calles y avenidas.

Esta cifra es equivalente a 100 kilómetros de vialidades renovadas en los diez municipios que integran la estrategia coordinada de manera directa con la administración de la gobernadora Delfina Gómez.

El programa contempla la asignación de un tren de pavimentación para cada demarcación con el fin de avanzar de forma simultánea. De acuerdo con el reporte oficial, Valle de Chalco concluyó las obras al reportar el 100 por ciento de avance. Le siguen Ecatepec con un 82 por ciento de cobertura, La Paz con 70 por ciento, Nezahualcóyotl con 67 e Ixtapaluca con 63 por ciento.

En tanto, Chicoloapan registra 45 por ciento, Texcoco 42 por ciento, Chimalhuacán 36 por ciento, Chalco 34 por ciento y Tlalnepantla alcanza un 24 por ciento de ejecución.

La intervención en la infraestructura abarca de igual forma la red carretera federal libre de peaje. La Secretaría de Infraestructura dio a conocer que se ejecutó la conservación rutinaria de 488 kilómetros, además de concluir 25 kilómetros de conservación periódica y mantener otros 67 kilómetros en proceso de atención.

En total, estas obras suman 588 kilómetros de vías atendidas mediante una inversión presupuestal de 213 millones de pesos. Las labores de repavimentación forman parte de un esquema regional de 121 programas y acciones enfocados en movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación, agua y servicios públicos.

El Plan Integral para el Oriente del Estado de México busca revertir el rezago social e histórico de esta zona metropolitana, donde habitan alrededor de diez millones de personas. Con estas obras, las autoridades federales y estatales buscan consolidar una red vial eficiente para la entidad.