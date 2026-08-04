'Poncho La Quiringua', líder de una célula de Cárteles Unidos, es llevado al Altiplano en Edomex

Luego de lograrse la captura de Alfonso "N", mejor conocido como "Poncho La Quiringua", el pasado 1 de agosto, la mañana de este martes 4 de agosto fue ingresado al penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez ordenara que enfrentara su proceso en ese centro de máxima seguridad.

Desde que fue detenido Alfonso Fernández Magallón, permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Su traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional por calles de la CDMX y del Edomex.

Detenidos Especial

"El Poncho" fue capturado junto con otras dos personas durante un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales en la comunidad de Imbarácuaro. De acuerdo con las autoridades, al momento del aseguramiento les decomisaron armas, municiones y droga.

Según las investigaciones, Alfonso "N" era señalado como jefe del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos con presencia en municipios como Los Reyes, Cotija, Tocumbo, Peribán y Buenavista Tomatlán, en Michoacán. Además, lo relacionan con delitos como narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.

Colaborador del “Abuelo”

Las autoridades también lo identifican como un colaborador cercano de "El Abuelo", líder del Cártel de Tepalcatepec, y le atribuyen la coordinación de ataques con drones explosivos contra personal militar ocurridos este año en Cotija, Tingüindín y Jacona.

Un juez de control del Estado de México consideró que la detención de Juan José Farías “El Abuelo”, realizada en Tepalcatepec careció de legalidad

Su detención provocó la indignación de integrantes del grupo criminal ya que horas después se registraron al menos seis bloqueos carreteros en distintos puntos de Michoacán, presuntamente para intentar frenar el traslado de los detenidos, aunque las vialidades fueron liberadas por fuerzas federales y estatales.

Era objetivo prioritario en EU

En Estados Unidos, Alfonso Fernández Magallón también era un objetivo prioritario. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura, ya que enfrenta una acusación en el Distrito de Columbia por delitos relacionados con narcotráfico y armas de fuego.

Las investigaciones estadounidenses sostienen que durante años habría participado en el envío de drogas hacia ese país y que controlaba pistas clandestinas utilizadas para el aterrizaje de aeronaves procedentes de Colombia con cargamentos de cocaína destinados a Michoacán.

Además, autoridades de Estados Unidos han señalado que Cárteles Unidos ha recurrido al reclutamiento de exmilitares y ex policías colombianos para fortalecer su estructura armada en la disputa que mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde 2025, el gobierno estadounidense mantiene sanciones contra Cárteles Unidos y lo incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, al acusarlo de participar en el tráfico de opioides sintéticos, extorsión, ataques contra fuerzas de seguridad y diversos hechos de violencia.