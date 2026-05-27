Sufre Tecamac en la pobreza

El municipio de Tecámac, Estado de México, gobernado por Rosa Yolanda Wong Romero, sigue sumando puntos para desmoronarse debido a la pobreza y rezago.

Los habitantes de Tecámac sufren en el día a día, enfrentando un escenario complejo en materia social, ya que más de la mitad de su población vive en condición de pobreza.

De acuerdo con los más recientes daos del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, 309 mil 673 habitantes, equivalentes al 51.3 por ciento de su población, sobrevive con carencias económicas y sociales que limitan su desarrollo.

El estudio revela también que 36.1 por ciento de los tecamaquenses son vulnerables por carencias sociales, mientras que 40.2 por ciento lo son por ingresos insuficientes.

En educación, el rezago persiste. Cerca de 12.4 por ciento de la población no ha concluido la instrucción básica, mientras miles de jóvenes abandonan la escuela para integrarse al mercado laboral en condiciones precarias.

Este rezago educativo, combinado con la falta de acceso a servicios de salud y seguridad social, coloca a Tecámac en una posición de vulnerabilidad estructural pese a que el municipio se clasifica con rezago social “muy bajo” en comparación nacional.

Por último, la carencia alimentaria es otro desafío: más de 75 mil personas reportan dificultades para acceder a una dieta nutritiva y de calidad. A ello se suman deficiencias en servicios básicos de vivienda, lo que genera focos de marginación en varias colonias.

De esta manera, Tecámac va descendiendo lugares y se coloca en los peores sitios en calidad de vida, mientras que Wong Romero disminuye fuertemente en su popularidad.