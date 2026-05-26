El negocio del huachicoleo de agua en Valle de Chalco

El municipio de Valle de Chalco Solidaridad atraviesa una situación cada vez más tensa por la falta de agua potable. Lo que comenzó como reportes aislados hoy se ha convertido en un problema extendido que refleja fallas de fondo en la gestión encabezada por el alcalde Alán Velazco Agüero.

El agua por tandeo se realizará en 10 colonias. Foto: Cuartoscuro

En distintas colonias, el panorama se repite. Llaves secas, tandeos irregulares y, en algunos casos, semanas completas sin una sola gota. Se estima que más de 300 mil personas enfrentan dificultades constantes para acceder al servicio, particularmente en zonas como San Isidro, Xico, Jardín y Darío Martínez. Ahí, vecinos aseguran que el pago puntual no garantiza el suministro.

Fugas que no son atendidas

A esto se suman deficiencias en la infraestructura hidráulica. Pozos fuera de operación y fugas que permanecen días sin atención forman parte del día a día.

En colonias como Darío Martínez, por ejemplo, habitantes reportaron pérdidas continuas de agua sin que hubiera respuesta inmediata, lo que terminó por agravar la baja presión en la red y generar otros riesgos.

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El organismo operador, ODAPAS, apenas cuenta con dos pipas oficiales para enfrentar la demanda. El resultado es predecible: dependencia creciente de proveedores privados. En ese mercado paralelo, el costo por carga puede ir de 950 a 2,300 pesos, cifras que golpean directamente la economía familiar en un contexto de escasez.

Extracción y traslado del recurso

Pero hay otro ángulo que inquieta. Testimonios recogidos en la zona apuntan a prácticas que van más allá de la simple falta de agua. Se habla de extracción y traslado del recurso fuera del municipio, incluso hacia puntos de la Ciudad de México, con pagos adicionales para poder operar. No es un señalamiento menor que deja ver irregularidades en la distribución, en un momento donde el abasto local es insuficiente.

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Las inconformidades no terminan ahí. Habitantes de varias colonias cuestionan la falta de información en proyectos hidráulicos recientes, como la perforación de nuevos pozos. Dicen no haber sido consultados. A la par, denuncian retrasos en obras de drenaje y mantenimiento básico, pese a gestiones que, según relatan, llevan meses sin respuesta.

Isabel Sánchez, vecina de la zona, lo resume con cierta resignación:

“Ya desde hace varios años está este pues de alguna forma hay investigaciones no que el agua de aquí de Valle o sea hay varios pozos que llevan el agua a los Reyes a Chimalhuacán a Tláhuac Santa Catarina”.

Desde el otro lado, quienes operan pipas reconocen la dinámica del negocio, como lo dio a conocer José Luis quien es conductor de una pipa de agua potable.

“Nosotros tenemos la oportunidad de sacar agua para algunos lugares, en este caso yo me muevo para la Ciudad de México, me piden las pipas de agua para purificadora o para casas particulares, una pipa alrededor de unos 5 mil litros, yo te lo puedo dar en mil pesos o depende, si es un poquito más lejos vamos a decir como por Pantitlán unos 1300 te la dejo”.

El crecimiento poblacional, una infraestructura rebasada y proyectos que avanzan a medias dibujan el contexto. Mientras tanto, la administración municipal enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados claros.

En Valle de Chalco, el acceso al agua, un servicio básico, sigue dependiendo más de soluciones improvisadas que de una estrategia eficaz, donde el pago a los piperos, es tener o no tener el líquido a eso se le suma el cobro por un servicio que no se tiene.