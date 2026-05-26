Lomitos abandonados a suerte en La Paz consiguen una familia

Una nueva oportunidad de vida de amor y cuidado lograron 17 cachorros que fueron rescatados de la calle, los cuales fueron dados en adopción por parte de la Unidad de Control y Bienestar Animal del municipio La Paz, Estado de México.

La titular de esta Unidad, adscrita a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Diana Valeria Cortés Rangel, informó que con la participación de voluntarios se mostraron lomitos que fueron rescatados de las calles mediante una captura humanitaria, para después ser trasladados al Centro Canino del municipio, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, donde reciben una valoración y atención médica, además de ser vacunados y esterilizados.

Para darles una nueva oportunidad a los cachorros, se instaló el Módulo de Adopción de Seres Sintientes en la explanada municipal, que consiguió una respuesta asertiva de adopción de 17 animalitos.

Foto: Especial

Indicó que, en el caso del otorgamiento de adopción, la Unidad de Control y Bienestar Animal de La Paz se mantiene en contacto con todos los adoptantes para el seguimiento médico de los animales.

Nos mandan fotos y videos, incluso se cuenta con el expediente de cada uno. En el caso de estos cachorros, que tienen dos meses de vida, se les esterilizará a partir de los cuatro meses”, aclaró.

Foto: Especial

Cortés Rangel destacó que, con el apoyo del gobierno municipal, se ha procurado prevenir el abandono y el cuidado de los seres sintientes, al llevar a las comunidades jornadas masivas de vacunación antirrábica y esterilizaciones gratuitas, beneficiando a las personas que, por falta de recursos, no pueden acceder a estos servicios médicos para sus mascotas.

En ese sentido, manifestó que cuando los dueños se ven rebasados con la manutención básica para el cuidado de perros o gatos, optan por abandonarlos en las calles, donde corren el riesgo de lesiones, desnutrición y agresiones, por lo que instó a la población a esterilizar a las mascotas oportunamente para evitar el abandono.