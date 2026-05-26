Procesan a sujeto que exigió 50 mil pesos para devolver predios invadidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió que un juez dictara la vinculación a proceso en contra de Mauricio "N", alias "El Mauri", por su probable participación en el delito de extorsión en agravió de una persona, a la que también despojó de dos predios.

Dicho sujeto era integrante de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), organización dedicada a despojar de inmuebles a sus legítimos propietarios, a los que después exigen grandes cantidades de dinero para devolvérselas, por lo que estaba dentro de los objetivos prioritarios de las autoridades.

El hecho por el cual es investigado Mauricio ‘N’, alias ‘El Mauri’, ocurrió el pasado 3 de enero, cuando el investigado, en compañía de un grupo aproximado de diez sujetos, ingresó a dos lotes propiedad de la víctima ubicados en el municipio de La Paz”.

Amenazan a dueño de predios

Días después, el 14 de abril, “El Mauri” con ayuda de otras dos personas interceptaron el dueño de los predios, quien transitaba en calles de la colonia El Salado, del municipio de La Paz, bajo amenaza de muerte le exigieron 50 mil pesos para regresarle las propiedades.

Debido a esa situación, la víctima accedió a entregarles una cantidad menor para que no le causaran daño.

Al tomar conocimiento de estos hechos, la fiscalía mexiquense inició las averiguaciones que permitieron identificar a Mauricio "N” como posible partícipe de estos hechos, por lo que solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente”.

Dicho sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en donde se le dictó el auto de vinculación a proceso por su probable participación en el delito de extorsión.

Zona de influencia

De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, se identificó a “El Mauri” como operador de la AMOS, cuya zona de operación abarca a los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca, en donde se encuentra relacionado con delitos de despojo y contra la propiedad, entre otros.

Como parte de la Operación Restitución, para perseguir a los despojadores, se ha conseguido la detención de 42 personas, quienes están en distintas etapas procesales.