Frenan huachicol de mil pipas al día en Ecatepec y mejora abasto de agua

Al evitar la extracción ilegal de más de mil pipas diarias de agua, se logró abatir de 38 a 85 % el desabasto en la Quinta Zona, donde habitan cerca de 700 mil personas.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss mencionó que al inicio de su administración se perdían más de 100 litros por segundo por el huachicol de agua, debido a la existencia de más de 100 tomas clandestinas y cerca de cinco mil fugas.

La munícipe denunció que al inicio de su administración recibió un quebranto de 4 mil 551 millones de pesos en el organismo de agua Sapase, además de que el vital líquido no era un derecho, sino un negocio.

“Cuando entramos al gobierno la crisis hídrica ya estaba a reventar. Nos heredaron pozos muertos, plantas potabilizadoras que nunca funcionaron, drenajes colapsados, deudas por doquier y la venta de agua”, precisó.

Ello, dijo, generaba desabasto, por lo que incluso vecinos de 38 colonias de la Quinta Zona presentaron un amparo, que está en revisión, para exigir abasto de agua potable y que está por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Estableció que con la rehabilitación y reperforación de pozos se logró llevar el abasto de agua de 30 a 85 % del suministro en forma tandeada. Además, este año realizarán importantes obras en esta región para mejorar el servicio, como la construcción de dos enormes tanques maestros de almacenamiento.

Añadió que actualmente más de un millón 200 mil habitantes de Ecatepec tienen estabilizado el suministro del líquido.

“Si estos amparos del pasado tienen resolución en el presente, no tiene que ver con la realidad. Hoy estamos 24/7 atendiendo el agua en Ecatepec”, destacó y agregó que “nosotros desde el primer día, más allá de cualquier situación o desde cualquier situación jurídica, hemos asumido una convicción, una causa de vida, que es el agua por la red y así hemos actuado en consecuencia”.

Cisneros Coss consideró que el tema de los amparos se ha politizado y utilizado de manera electoral, pues incluso se ha reportado que ciertos políticos lo han condicionado a cambio de votos.

“Cuando inicié mi administración solo 35 % de los habitantes de Ecatepec recibía agua por red. Ese fue el punto de partida, por eso actuamos, porque no íbamos a permitir que el agua siguiera siendo moneda de cambio de unos cuantos. En el último año hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en mejorar la vida de los ciudadanos mediante obras hídricas”, subrayó.

Detalló que hasta el momento su administración rehabilitó y reperforó 71 pozos junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los cuales 24 estaban abandonados y fueron remozados por personal de Sapase.