Joven de 17 años 'dará vida a otras personas', familia dona sus órganos

La familia de un joven mexiquense de 17 años, quien lamentablemente falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, decidió transformar la vida de cuatro personas más, al autorizar la donación de órganos.

Este fin de semana se realizó una ceremonia de despedida en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango en el Estado de México, donde el adolescente recibía atención médica.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, personal de salud reconoció la solidaridad y el humanismo de la familia, y entre aplausos se rindió homenaje al joven donante.

Es un gesto de nobleza y generosidad de una familia que dijo sí a la donación y que hoy brinda una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan. Tienen todo nuestro agradecimiento y acompañamiento en este momento de dolor, pero también en la valentía y el regalo de vida que entregan”, expresó Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud del Estado de México.

La procuración de órganos se llevó a cabo a través del programa Código Vida del Gobierno del Estado de México, que se activa cuando un paciente presenta una lesión craneoencefálica o un evento vascular cerebral y, tras la valoración médica correspondiente, se determina muerte cerebral.

Para concretar este acto de generosidad participaron equipos multidisciplinarios del hospital, desde trabajo social hasta personal médico y quirúrgico, además del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETRAEM).

El operativo incluyó el apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos para el traslado oportuno de los órganos a distintas unidades médicas del Estado de México y de la capital del país.

El programa Código Vida tiene como objetivo agotar todos los recursos humanos y materiales para salvaguardar la vida de los pacientes y, en los casos en que no es posible, garantizar el acceso a trasplantes que permitan mejorar y prolongar la calidad de vida de quienes esperan una segunda oportunidad.

JCS