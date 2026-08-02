Plan Integral para el Oriente del Edomex beneficiará a más de 10 millones de habitantes

Un total de 570 mil adultos mayores del Oriente del Estado de México reciben la Pensión para el Bienestar como parte del Plan Integral para la Zona Oriente, una estrategia coordinada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez que prevé un presupuesto masivo de 75 mil 786 millones de pesos para transformar esta región caracterizada por un histórico rezago social.

La vertiente económica destinada a la población vulnerable representa el mayor volumen de apoyos federales canalizados a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. El esquema otorga una asistencia económica directa y sin intermediaciones a personas mayores de 65 años, la cual se complementa con asignaciones para estudiantes, personas con discapacidad, jóvenes y madres trabajadoras de la zona metropolitana.

El programa gubernamental busca reconfigurar la dinámica urbana mediante el desarrollo de 121 acciones estratégicas diseñadas para impactar directamente en las condiciones de vida de más de 10 millones de habitantes de los diez municipios mexiquenses atendidos. Esta bolsa de recursos comprende obras prioritarias orientadas a la infraestructura vial, suministro de agua potable, movilidad sustentable, redes de salud, construcción de vivienda digna, rescate de espacios públicos y el fortalecimiento de la red de protección pública.

Con este despliegue institucional, las autoridades federales y estatales buscan abatir los indicadores de pobreza y marginación en la región oriente. La entrega del subsidio bimestral actúa como el eje ordenador del bienestar social en la zona, garantizando un piso de estabilidad económica para los adultos mayores al tiempo que se ejecutan los proyectos de equipamiento e integración regional.