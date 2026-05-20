Perciben temor en Chimalhuacán

En los últimos meses, el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, gobernado por Xóchitl Flores Jiménez, ha sobresalido por la inseguridad que se registra todos los días.

El Estado de México nuevamente apareció en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por concentrar a cuatro de las 10 ciudades con mayor percepción de inseguridad.

Tan sólo en Chimalhuacán, la mayoría de la población declaró sentirse insegura. La mayoría de los habitantes consideró que las acciones de la alcaldesa Xóchitl Flores resultaron muy poco efectivas.

Enfrenta una severa crisis de seguridad, siendo una de las localidades con mayor percepción de inseguridad con más del 86 por ciento de sus habitantes sintiéndose inseguros.

La delincuencia, que incluye robos violentos y homicidios, a menudo se concentra en zonas de alto riesgo tras el anochecer, sin que las autoridades hagan nada al respecto.

Y es que incluso usuarios en redes sociales denuncian de manera anónima que en todo el municipio operan bandas dedicadas al robo de camionetas y asaltos con violencia, afectando la zona centro y diversas colonias.

Y es que existen crímenes que han dejado altas cifras como es el caso de más de tres mil delitos de alto impacto, incluyendo feminicidios, homicidios y violencia familiar.

Vecinos se quejan de que la delincuencia se ha normalizado y que existen casos de colusión entre delincuentes y policías municipales, aumentando la sensación de vulnerabilidad en todo Chimalhuacán.