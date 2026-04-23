Caso tirador de Teotihuacán: Ex compañeros de escuela revelan cómo era

Luis era compañero de clases de Julio César Jasso en la preparatoria Simón Bolívar en Acapulco, Guerrero. En entrevista reveló que el autor del tiroteo en Teotihuacán decía que la vida era injusta, además lo describe como una persona muy solitaria y aislada. Dijo que ambos se volvieron cercanos, pero al terminar el año Julio César se salió dela escuela.

El testigo resaltó que fue ahí cuando comenzó a hostigar a sus excompañeros por medio de mensajes y videos, se supo que creaba cuentas apócrifas en Facebook y les mandaba mensajes a los estudiantes ya fuera para recriminarles algo o videos de desprestigio y de odio a compañeras.

Tirador de Teotihuacán Foto: Especial

“Se sentía un Ser Supremo”

Luis confirmó que el asesino de las pirámides de Teotihuacán se sentía como un “ser supremo” y en repetidas ocasiones escribía como español, también habló de su relación con la masonería y que contaba con una página propia web con sede en Rusia.

También le pidió a Luis decirles a sus ex compañeros que era un “Hombre Exitoso”, agregó que en varias ocasiones expresó admiración por el ataque armado en Columbine y que su sueño era conocer la calle donde vivían los principales responsables de la masacre, se refería a ellos como sus “dioses”.

A Acapulco lo describía como la “Ciudad del pecado” y aseguraba que la iba a destruir.

Atacó a una compañera

Una ex compañera también lo describió como agresivo y misógino.

Reveló que en alguna ocasión la atacó con unas tijeras porque estaba muy enojado ya que había reprobado una materia en la escuela.

“Me empezó a golpear, insultar. Se creía un nazi”

La joven aseguró que, desde entonces, tenía el pensamiento de asesinar a extranjeros, tenía mucho odio, reiteró.

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