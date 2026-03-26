Inicia operativo en Circuito Exterior Mexiquense para seguridad de traslados 

A poco más de dos meses del arranque del Mundial 2026, se mantendrá vigilancia permanente y recorridos sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a fin de proteger a la población, así como visitantes nacionales y extranjeros que transitarán por dicha vía, principalmente por su interconexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que, en colaboración con la empresa Aleatica, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, se dispondrá de un estado de fuerza de 235 policías estatales y 41 unidades que, a lo largo de los más 110 kilómetros de la carretera, realizarán patrullajes motorizados, cordones de seguridad en casetas de peajes, accesos y salidas, así como cercos virtuales con apoyo de cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

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Durante el banderazo de salida, que marca el inicio de las actividades preventivas y de reacción en la Caseta de Peaje T1 Tultepec, el director general de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la SSEM, Juan Isaí Valle Rodríguez, informó que la operatividad se aplicará más allá de las casetas principales.

Este operativo será de manera permanente las 24 horas del día y se estará implementando principalmente en las 10 casetas troncales y las 35 auxiliares que comprende en esta vía, con la finalidad de garantizar el libre tránsito de personas, visitantes, así como del flujo de las mercancías a bordo de las unidades de carga”.

Respuesta será más rápida

Ricardo Cuéllar Espino, director general del Circuito Exterior Mexiquense, destacó que el cuidado de las personas que circulan por la vía es de máxima prioridad ante el reto que se avecina por la máxima justa de futbol mundial.

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En el Circuito Exterior Mexiquense partimos de uno de nuestros pilares: la seguridad es primero y este principio guía al trabajo que realizamos día a día de forma coordinada en la operación”, aseguró Cuéllar.

Antonio Lorenzo Ramos, director de Seguridad Física y Patrimonial de Aleatica, destacó la importancia de colaboración con dependencias de seguridad que convierte en la tranquilidad de quienes transitan y transitarán la vía, ya que la capacidad de respuesta será mucho más rápida.

En el dispositivo también participará personal de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La vialidad se ubica en un punto principal en las diligencias de prevención y resguardo, por su conectividad con Querétaro y Puebla, así como con los municipios de Huehuetoca, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Chalco.

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