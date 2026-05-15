El Estado de México rompe récord en generación de empleo

El Estado de México rompió récord en generación de empleo, ya que de acuerdo con autoridades estatales, de septiembre de 2023 a abril de 2026, acumuló 281 mil 366 nuevos empleos formales, cifra que representa el 37.4 por ciento de todos los puestos laborales generados en el país durante ese mismo periodo.

La entidad no sólo se mantiene en el primer lugar nacional en creación de empleo formal, también alcanzó su mejor cifra en 27 años.

“La entidad concentra más de una tercera parte del crecimiento laboral nacional y se mantiene como líder en creación de empleo formal”, explicó Laura González, secretaria de Desarrollo Económico de la entidad.

Prácticamente cuatro de cada 10 empleos generados en México están en el Estado de México. Además, se trata de plazas registradas ante el Seguro Social, es decir, empleos formales con acceso a seguridad social.

"Es la mayor cifra registrada en los últimos 27 años. Esto quiere decir que 4 de cada 10 empleos creados en el país se encuentran en el Estado de México", mencionó Laura González Hernández , secretaria de Desarrollo Económico.

La cifra actual no sólo coloca al Estado de México en la cima nacional, también representa el mayor registro de empleo formal en casi tres décadas.