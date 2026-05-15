Capturan a sujetos que amenazaron y asaltaron a conductor por app

Cuatro personas fueron detenidas por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que son los presuntos responsables de robar su vehículo a un taxista por aplicación, delito cometido el 10 de mayo en el municipio de Teoloyucan, hecho que fue ampliamente difundido en redes sociales.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Alberto "N", Eduardo Martín "N", Andrea Yobana "N" y Virginia "N", todos ellos se hicieron pasar como pasajero, durante el trayecto amenazaron al conductor con un arma de fuego para que se bajara del vehículo.

Uno de los dos masculinos sacó un arma de fuego con la que amenaza al conductor, mientras que el otro sujeto y las dos femeninas lo desapoderan de sus pertenencias y lo obligan a descender de la unidad para después huir a bordo del automotor, hechos que quedaron videograbados por un sistema de video con el que contaba la unidad”.

La unidad fue recuperada a las pocas horas en el municipio de Tultepec, gracias a que contaba con Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

La fiscalía mexiquense inició la investigación y pudo identificar a las dos mujeres y dos hombres que participaron en el robo, así como la zona de movilidad en el municipio de Cuautitlán Izcalli, por lo que el 13 de mayo fue posible detener a Andrea Yobana "N" y Virginia “N", así como a uno de los hombres, a quienes les aseguraron drogas y un arma de fuego.

Las y los asaltantes

Tan solo un día después, también en Cuautitlán Izcalli, fue detenido en flagrancia el otro investigado, quien al momento de su detención portaba diversas dosis de droga.

Información de esta Fiscalía, señala que los detenidos podrían pertenecer a un grupo delictivo autodenominado ‘Los Morris’, que está relacionado al robo de vehículo con violencia en los municipios de Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec”.

Los cuatro detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, ya que fueron acusados de delitos contra la salud y portación de arma prohibida.

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