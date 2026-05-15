Sujeto abandona a bebé en taxi de app en Ecatepec, Edomex

Un bebé de aproximadamente seis meses de edad, fue abandonado en un taxi de aplicación en Ecatepec, Estado de México a quien debido a la condición en la que se encontraba, fue necesario conseguirle ropa y alimento.

Bebé abandonado Especial

María Teresa Reséndiz Ramírez, policía del sector 12 explicó que cuando realizaba patrullaje en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, fue interceptada por el chofer de un auto Nissan Versa gris, quien dijo ser trabajador de aplicación e informó que un hombre que había tomado un viaje dejó abandonado a un bebé en el asiento trasero.

“Vi al niño en el auto, en el asiento trasero, mojado, sucio, se había hecho del baño. De inmediato saqué toallitas que tengo en mi patrulla y comencé a limpiarlo, pero su ropa estaba muy sucia. Le conseguimos ropa y mis jefes le compraron pañales y alimento para alimentar al bebé”, explicó la oficial María Teresa.

Responsable huyó en una moto

De acuerdo con el relato del chofer de aplicación, un sujeto que traía en brazos al bebé tomó el viaje en la colonia Luis Donaldo Colosio, le pidió que lo llevara a Laureles, llegó a un taller donde recogió una motocicleta y le pidió que lo siguiera porque no podía llevar al bebé.

¿Qué alimentos de bebé puedo llevar en el avión? Foto: Canva

Sin embargo, metros adelante, en vía Morelos, el de la motocicleta avanzó a mayor velocidad y ya no pudo seguirlo, por lo que decidió avanzar hacia Los Héroes en busca de una patrulla de la policía municipal.

Los uniformados señalaron que en la mochila con la que se dejó al pequeño en el taxi venían dos botellas de alcohol y un pequeño biberón con atole descompuesto.

Supuesto papá del bebé se presentó

Al sitio se presentaron elementos de la Unidad de Atención a Víctimas de la policía municipal, quienes trasladaron al pequeño a las instalaciones de la Procuraduría del DIF, donde cinco horas después se presentó Raúl Michell “N”, supuesto padre del bebé, para pedir que se lo entregaran: sin embargo, la procuradora determinó que se quedaría bajo resguardo del DIF.

Mariana Uribe Bernal, procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec, explicó que el hombre que dijo ser el padre del bebé no pudo acreditar el parentesco, ya que no cuenta con registro, acta de nacimiento, ni CURP del pequeño, y se le requirió la presencia de la madre.

“Iniciaremos una denuncia ante el Ministerio Público, quedará bajo los cuidados del DIF y será albergado en la Casa Hogar ecatepense, donde velaremos para salvaguardar su seguridad y restituir sus derechos”, detalló.

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