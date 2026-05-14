Armado y con drogas, detienen a operador de La Familia Michoacana en Edomex

Un hombre de 22 años fue detenido en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, con armamento, cartuchos, drogas y dinero en efectivo, así como documentos a nombre de una mujer que estaría vinculada con Johnny Hurtado Olascuaga, alias "El Pez", identificado líder del grupo criminal La Familia Michoacana en esa entidad.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que el sujeto, identificado como Adrián, fue acusado de cometer los delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

Recorridos de seguridad implementados para inhibir la comisión de delitos de alto impacto, llevaron a elementos del grupo de Fuerza de Acción y Reacción (FAR) a observar a un hombre con actitud sospechosa que circulaba en una camioneta de carga con placas de Querétaro, en la comunidad de Monte Alto, en Valle de Bravo, al notar la presencia de los efectivos, arrancó de forma intempestiva para alejarse del lugar”.

Sin embargo, metros adelante los agentes alcanzaron la camioneta y le indicaron al conductor que detuviera la marcha de la unidad, también cuestionaron su actitud para acelerar la marcha cuando observó a las patrullas.

Foto: Especial

Adrián trató de responder a los cuestionamientos de los agentes, pero la incoherencia en sus palabras levantó sospecha en los policías estatales, por lo que solicitaron realizar una inspección, la cual el joven aceptó.

Aseguramiento de drogas

Los policías que inspeccionaron el vehículo encontraron 38 cajas con cigarros de diversas marcas, 100 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana y 52 bolsas con sustancia granulada similar a la droga conocida como cristal.

También se aseguró:

Un arma de fuego tipo escuadra calibre .380

Seis cartuchos útiles

Un teléfono celular

22 mil 200 pesos en efectivo

Cuatro tickets de compra con un valor de dos millones 42 mil 381 pesos, a nombre de una mujer al parecer relacionada con un líder del grupo criminal apodado "El Pez"

Foto: Especial

Durante la inspección, Adrián dijo a los policías que trabajaba para una célula de La Familia Michoacana, dedicada al acaparamiento, control, venta y distribución de cigarros en Valle de Bravo y Tejupilco.

El hombre, la mercancía, armas y drogas aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales con sede en Toluca, para determinar su situación jurídica.

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