Mujeres pavimentan con programa comunitario calle olvidada durante 28 años en Ecatepec

Tras 28 años de rezago e infructuosas peticiones a administraciones anteriores, habitantes de la Tercera Cerrada de Rubén Darío, en la colonia Benito Juárez Cuarta Sección de la zona de Tulpetlac, concretaron la pavimentación de su vialidad.

La obra de infraestructura abarcó 122.5 metros lineales y requirió la colocación de 882 metros cuadrados de concreto hidráulico, además de la construcción de guarniciones y banquetas con espacios destinados a la reforestación local.

La transformación de la calle, situada en la Sierra de Guadalupe, se realizó a través del esquema Cimientos de Esperanza Mano a Mano. En este modelo de trabajo conjunto, el gobierno municipal de Ecatepec aportó la totalidad de los materiales de construcción, mientras que las familias de la comunidad suministraron la mano de obra para la ejecución de los trabajos.

El esfuerzo fue coordinado principalmente por un Comité de Obra integrado por mujeres de la localidad, quienes contaron con el respaldo del Consejo de Participación Ciudadana y la Delegación municipal. Como parte de la intervención urbana, las vecinas reforestaron el espacio con árboles frutales de limón, guayaba y níspero en cada una de las viviendas.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa Azucena Cisneros reconoció el impacto de la labor comunitaria, al señalar que “es el resultado de un esfuerzo impresionante”. Enfatizó que “gobierno y pueblo son los que están sacando adelante a todas esas comunidades”. Por su parte, vecinos advirtieron que tenían décadas de marginación.

En el marco de la visita gubernamental a la comunidad, la alcaldesa también resguardó a “Guantes”, un perro comunitario de cinco años que sufría maltrato por parte de algunos transeúntes. El animal fue entregado por habitantes de la colonia vecina La Virgen con el fin de ingresarlo a un proceso de adopción responsable.