Mujeres con Bienestar Edomex, ¿cuándo cae el depósito de febrero?

El primer depósito de Mujeres con Bienestar Edomex, del año 2026, se realizará durante este mes de febrero; beneficiarias del programa esperan la dispersión de los 2 mil 500 pesos correspondientes al bimestre.

Cabe destacar que este programa tiene un año de duración y así es como va a incorporando a beneficiarias nuevas, mientras que las que cumplen con su apoyo durante 6 o 12 meses, son dadas de baja.

Mujeres con Bienestar Edomex está dirigido a quienes presenten condiciones de necesidad o pobreza y que radican en municipios de la entidad mexiquense.

Depósito de Mujeres con Bienestar Edomex en febrero 2026

Mujeres con Bienestar Edomex. Especial

Tomando en cuenta el historial del programa y los tiempos de dispersión, se espera que a partir del lunes 16 de febrero inicie formalmente el pago para las beneficias activas.

Este pago beneficiará tanto a las que no han cumplido con el año de vigencia, como a las nuevas que recién les fue entregada la tarjeta.

Cabe recordar que el pago no queda en un solo día, puesto que se hace según la primera letra del CURP, es decir:

Grupo 1: letras A, B, C, D

Grupo 2: letras E, F, G, H

Grupo 3: letras I, J, K, L, M

Grupo 4: letras N, Ñ, O, P, Q, R

Grupo 5: letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Actualmente, en este programa están inscritas 650 mil mujeres que viven en alguno de los 125 municipios del Estado de México.

Para este año, de acuerdo con autoridades mexiquenses, el padrón de beneficiarias crecerá de 650 mil a 700 mil mujeres.

¿Cómo saber si ya fui dada de baja?

Mujeres con Bienestar Edomex. Especial

Para checar si sigues o no dentro del programa en el Edomex, lo más fácil es contabilizar cuántos depósitos has recibido desde que recibiste tu Tarjeta.

Es importante saber que la permanencia es de uno o dos años, según en dónde radiques:

Beneficiarias que viven en zonas rurales, aún no cumplen dos años dentro del programa o todavía no cobran 12 depósitos.

Mujeres que viven en zonas urbanas, aún no cumplen un año dentro del programa social o todavía no cobran seis pagos completos.

Además, puedes conocer tu estatus marcando al número de teléfono 55 93700 0924.

