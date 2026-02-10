Evitan que hombre se arroje desde torre de alta tensión

Policías municipales y paramédicos de Ecatepec evitaron el suicidio de un hombre de 34 años en estado depresivo, quien subió a una torre de alta tensión en la carretera Texcoco-Lechería frente a la Central de Abastos, con la intención de aventarse.

Edgar Bonilla, policía del sector 15 explicó que cuando patrullaban en la zona, recibieron un reporte del Centro de Mando sobre la presencia de un hombre arriba de la torre, a una altura de unos 14 metros.

“Confirmamos que había un masculino en la torre, solicitamos apoyo de ambulancia y Protección Civil, hicimos labor para que no se aventara, platicamos con él, tratando de dialogar y evitar que subiera más, porque dice que tiene muchos problemas en su casa”.

Zaid Priego Sandoval, jefe de Paramédicos de Protección Civil subió a la torre para convencer al hombre, originario del municipio de San Salvador Atenco, de bajar y cuando estuvo a salvo recibió atención médica donde confirmaron que sus signos vitales se encontraban estables.

De acuerdo con información del personal de emergencia, José Mario “N”, de oficio comerciante, se encontraba en estado depresivo debido a diversas problemáticas en su hogar y al parecer también había consumido alguna sustancia y medicamento controlado.

Ante la situación anímica del masculino, se solicitó la intervención de la Unidad de Atención a Víctimas, que acudió al lugar para dar contención psicológica al hombre, posteriormente lo trasladaron a salvo a su domicilio en San Salvador Atenco.

