Edomex refuerza prevención del sarampión con 450 puntos de vacunación

El Gobierno del Estado de México implementó filtros sanitarios en planteles educativos y habilitó 450 puntos de vacunación en todo el territorio estatal, como parte de una estrategia integral de salud pública para prevenir y detectar oportunamente casos de sarampión.

Desde el lunes 9 de febrero, las escuelas de la entidad aplican filtros sanitarios diarios en los accesos, que incluyen toma de temperatura con termómetros sin contacto y observación clínica rápida. Estas acciones permiten identificar posibles casos de manera temprana y canalizarlos a unidades de salud para su valoración.

Como medida complementaria, la Secretaría de Salud estatal recomendó el uso de cubrebocas en espacios cerrados o donde no sea posible mantener la sana distancia, además de capacitar al personal educativo para reconocer síntomas compatibles con el sarampión y aplicar protocolos de aislamiento preventivo y notificación inmediata a las autoridades sanitarias.

La estrategia estatal enfatiza la vacunación como la principal herramienta de prevención. Del 7 al 15 de febrero se lleva a cabo la Campaña Estatal de Vacunación, con más de 400 puntos de inmunización distribuidos en el Estado de México, además de jornadas que se realizan de domingo a jueves para facilitar el acceso de la población.

Las autoridades sanitarias informaron que, en lo que va del año, se han registrado 40 casos de sarampión, con tasa de letalidad cero. El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, reiteró que mantiene como prioridad la salud comunitaria mediante acciones preventivas, coordinación con el sector educativo y acceso amplio a los servicios de vacunación, con el objetivo de garantizar entornos escolares seguros.

