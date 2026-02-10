Feria del Empleo en Nezahualcóyotl, Edomex: ofertarán más de 500 vacantes

Alrededor de 80 empresas de diversos sectores ofertarán más de 500 vacantes en la primera Feria del Empleo Nezahualcóyotl 2026, con lo que se busca abatir el desempleo.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, a través de la Subdirección de Empleo, informó que el próximo 17 de febrero, en la explanada del Palacio Municipal, se llevará a cabo la feria, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Dentro de la oferta laboral destacan empresas de gran trayectoria como Coca-Cola, SUMESA (CityFresco) y CISA Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V., la cual instalará una cabina simuladora de Metrobús. Este equipo servirá como apoyo operativo para la selección de personal y como un atractivo visual y educativo para conocer de cerca la tecnología utilizada en el transporte público de última generación.

Van por reducir brechas de desempleo

Las autoridades recomendaron a los interesados acudir con su solicitud de empleo o currículum vitae actualizado y con varias copias, para aprovechar este espacio de contacto directo con los reclutadores.

El gobierno municipal informó que, con acciones como esta, se reafirma su compromiso de ser un facilitador del desarrollo profesional y un aliado permanente para fortalecer la vinculación entre la iniciativa privada y la mano de obra calificada del municipio, con el objetivo de reducir las brechas de desempleo y acercar a los vecinos las oportunidades laborales.

