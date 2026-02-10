Padre e hija son atropellados en San Mateo Atenco; ambos tienen lesiones graves

Faustino y su hija María Milagros fueron atropellados por una camioneta cuando iban en su bicicleta en San Mateo Atenco, Estado de México. Se sabe que el papá llevaba a su niña a la escuela cerca de las 6:21 de la mañana de ayer 9 de febrero de 2026.

En las imágenes se puede ver cómo la camioneta embiste al padre y a la niña, ambos salen ‘volando’ contra un poste, Padre e hija quedan tirados, la bicicleta deshecha y junto los útiles, mochila y demás pertenencias regadas.

Reproducir Autoridades detuvieron al conductor responsable de un accidente que dejó a un padre y su hija gravemente lesionados tras ser arrollados en calles de San Mateo Atenco, Edomex.

Vecinos presionaron para la detención

Intentan moverse, el padre quiere ayudar a su hija, mientas el conductor de la camioneta huye.

El responsable del atropellamiento se dio a la fuga, pero vecinos lo identificaron y se movilizaron a su domicilio en el Fraccionamiento El Fortin para exigir su detención.

Luego de 5 horas de protesta por parte de los vecinos, a las 13:30 horas el sujeto se entregó a las autoridades federales quienes lo trasladaron al MinisterioPúblico.

El sujeto no quería salir por temor a ser linchado, pero los vecinos acordaron que no le harían daño y que lo que querían es que se entregara a las autoridades.

La hermana de Faustino y tía de Milagros detalló que él tiene varias lesiones en la pierna izquierda, “la niña golpes en la cadera y decía que sus piernas no las sentía en el momento. Para mí fue un intento de homicidio’, detalló Cecilia Bernal.

Mi hermano iba en su bicicleta en su carril y en las imágenes se ve que es embestido por este tipo, busco justicia al 100%, si él pierde la pierna busco que este hombre se haga responsable de todos los gastos médicos y psicológicos.