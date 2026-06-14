Mujer abandona a su bebé en calles de Ecatepec

Una bebé, de alrededor de ocho meses de edad, que había sido abandonada en la colonia El Parque, al parecer por su madre, una mujer en situación de calle con problemas de adicciones, fue rescatada por elementos de la policía municipal, en Ecatepec, Estado de México.

El hallazgo de la menor se dio a conocer luego de reportes de que la menor estaba en un campamento improvisado sin ningún adulto a su cuidado, por lo que una vecina resguardó a la niña y pidió la intervención policial, además de asearla y cambiarla pues se encontraba muy sucia.

Al arribar al punto, los uniformados resguardaron a la pequeña quien fue hallada en buen estado de salud, y realizaron una primera búsqueda en las inmediaciones con los vecinos por si había algún familiar, pero fue negativo, por lo que pidieron la intervención de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas.

La pequeña fue trasladada a la Agencia del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género para su valoración por el médico legista, donde se inició una denuncia contra quien resulte responsable por el delito de abandono de incapaz.

A este punto se presentó personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF para hacerse cargo de la pequeña de ocho meses, quien fue ingresada a Casa Hogar para sus cuidados.

Detienen a sujeto que prendió fuego a su pareja

También en Ecatepec, Estado de México, un hombre que supuestamente roció con gasolina a su pareja y le prendió fuego, fue detenido por tentativa de feminicidio, en la colonia Fuentes de Aragón, mientras que la mujer fue trasladada grave a un hospital.

La detención se logró luego de que policías municipales fueron alertados por el Centro de Mando sobre un incendio en casa habitación, registrado en Valle de los Toltecas esquina Valle de Cuitzeo, en dicha comunidad.

Al llegar al punto se percataron que en el interior de la vivienda había una mujer con quemaduras que era resguardada por sus vecinos, por lo que solicitaron la intervención de una unidad médica.

Por estos hechos fue detenido Justin Ali “N”, de 26 años, como probable responsable del delito de tentativa de feminicidio, en agravio de su pareja sentimental.

Derivado del ataque, la víctima presentó quemaduras en 60 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada al hospital Las Américas, mientras que su agresor también resultó lesionado en las extremidades inferiores.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes sofocaron las llamas en cuatro áreas de tres por cuatro metros aproximadamente, ubicadas en el tercer nivel del inmueble, donde se quemaron aparatos electrodomésticos, una sala, muebles, colchones y ropa en general.

De este sitio, también rescataron y pusieron a salvo a dos perros que se encontraban en el interior de la vivienda.