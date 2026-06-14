Al menos 15 lesionados tras choque entre micro y autobús en la México-Pachuca

Al menos 15 personas lesionadas dejó de manera preliminar la colisión entre un microbús y un autobús registrada este domingo sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la Avenida San José, en la zona de San José Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.

El accidente provocó una intensa movilización de servicios de emergencia, así como afectaciones parciales a la circulación en una de las vialidades más transitadas que conecta el Valle de México con la zona norte del área metropolitana.

Exceso de velocidad, una de las primeras versiones

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, ambas unidades presuntamente circulaban a exceso de velocidad antes del impacto. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las causas del accidente ni la situación legal de los operadores involucrados.

Tampoco se ha informado sobre la ubicación de los choferes de las unidades, mientras continúan las labores de atención médica y peritaje en la zona.

Paramédicos y elementos de rescate atendieron a los pasajeros lesionados sobre la vialidad y en puntos cercanos al lugar del accidente. Algunas víctimas presentaron golpes y crisis nerviosas derivadas del impacto.

Un carril permanece afectado por labores de rescate

Debido a las maniobras de auxilio y retiro de las unidades siniestradas, al menos un carril de la autopista permanece afectado, generando carga vehicular en dirección hacia la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Autoridades de tránsito recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y considerar vías alternas mientras concluyen las labores de emergencia.

La autopista México-Pachuca es considerada una de las rutas con mayor flujo vehicular de transporte público y carga pesada en la zona metropolitana. Especialistas en movilidad y seguridad vial han advertido de manera reiterada sobre los riesgos asociados al exceso de velocidad, la saturación del transporte y las condiciones operativas de algunas unidades que circulan diariamente por este corredor.

Los accidentes en esta vía suelen generar afectaciones regionales debido al volumen de tránsito y a la conexión estratégica entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.