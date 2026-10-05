Absuelto y recapturado: La pesadilla judicial de un adolescente en Valle de Chalco

Un menor de 16 años de edad enfrenta un calvario judicial en el Estado de México. Su familia teme por su seguridad y denuncia que las autoridades intentan fabricarle delitos para mantenerlo en prisión.

El adolescente, identificado con las iniciales AEMD, ha enfrentado tres acusaciones distintas en tiempo récord, transitando desde un supuesto homicidio hasta cargos por robo a mano armada, en un proceso lleno de irregularidades por parte de la Fiscalía mexiquense.

De la absolución a una nueva detención arbitraria

El caso comenzó cuando el menor fue señalado por participar en el incendio de un 3B en Valle de Chalco. Estos actos vandálicos, ocurridos por el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el que fue abatido, cobraron la vida del pequeño Henry.

Tras permanecer siete meses recluido en la Quinta del Bosque en Zinacantepec, la defensa logró demostrar su inocencia. Blanca Duque, madre del joven, confirmó que el menor fue absuelto y liberado el pasado día 25.

"Mi hijo estuvo en Quinta del Bosques por el delito de la quema del 3B, estuvo siete meses, tuvimos las audiencias… se comprobó que mi hijo era inocente, le dieron su libertad, mi hijo sale el día 25", explicó

Sin embargo, la tranquilidad duró apenas 24 horas. Al día siguiente, mientras el adolescente descansaba en su domicilio ubicado en la colonia San Miguel Xico Cuarta Sección, fue detenido nuevamente bajo circunstancias altamente sospechosas.

De acuerdo con el testimonio de la familia, elementos ministeriales utilizaron engaños para ingresar al domicilio sin una orden de aprehensión:

Primer intento: Sujetos vestidos de Protección Civil de Chalco y quienes la familia, acusa, eran en realidad ministeriales disfrazados, solicitaron entrar a la casa argumentando el reporte de una fuga de gas. Revisaron las recámaras sin éxito, ya que el menor estaba en el baño.

Segundo ingreso: Minutos después, regresaron con la excusa de haber perdido un anillo. Al ver al joven en su cama, agentes de la Fiscalía del Estado de México irrumpieron por la fuerza y detuvieron al menor sin orden de aprehensión.

Uso de armas de fuego: Ante el intento de la familia por defender al menor y retener a un oficial, los agentes realizaron detonaciones dentro de la vivienda, a pesar de la presencia de niños.

Anomalías y nuevas acusaciones en Ecatepec

Tras su detención, el menor estuvo desaparecido por 24 horas. No fue trasladado a la Quinta del Bosque ni reportado en las fiscalías regionales, hasta que su familia logró localizarlo en el municipio de Ecatepec.

En esta ocasión, la Fiscalía lo acusó de delitos contra la salud y portación de arma. No obstante, en la audiencia correspondiente, una jueza determinó su liberación inmediata al detectar severas anomalías en el proceso.

"Ahora le arman una carpeta en donde él supuestamente estaba vendiendo droga y traía un arma, también de esa la jueza le da la liberación a mi hijo, porque ella se dio cuenta que había muchas anomalías en las declaraciones de la fiscalía, incluso negaron dónde estaba mi hijo", apuntó la mamá de menor.

Hacen llamado a autoridades

Justo cuando se esperaba su salida del centro de reclusión, la pesadilla dio un nuevo giro. El menor se comunicó con su madre para informarle que no sería liberado, pues le habían abierto una nueva carpeta de investigación, ahora por robo a mano armada.

Hoy, la familia de AEMD vive con miedo ante las presuntas amenazas del personal de la Fiscalía y exige la intervención de las más altas autoridades.

"Yo no sé que esta pasando ni por qué se están ensañando con un niño de 16 años. Yo pido ayuda ante la presidenta o no sé quién me pueda ayudar. La verdad yo ya tengo mucho miedo de que puedan hacer algo", declaró Blanca Duque, al tiempo que exigió justicia para su hijo.

Mientras tanto, el joven de 16 años permanecerá privado de su libertad hasta que se logre esclarecer su situación legal.