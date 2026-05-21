Mexicable Línea III alcanza 68 % de avance en Naucalpan

Un avance de 68 % registra la construcción de la Línea III del Mexicable, que comunicará colonias de las partes altas de Naucalpan con el Metro Cuatro Caminos. Se prevé que concluya a finales de diciembre del presente año, con lo que más de 700 mil habitantes de la zona alta de este municipio se verán beneficiados.

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad, explicó que esta línea contará con 278 cabinas de última generación, que tendrán la capacidad de transportar todos los días a más de 40 mil usuarios hacia el Metro Cuatro Caminos para que realicen sus actividades cotidianas, ya sea acudir a la escuela, trabajo, negocio o médico, además de cualquier otra actividad personal en la Ciudad de México.

Ello, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los mexiquenses, así como fortalecer la integración social, a través de un servicio de transporte público de calidad, moderno, digno, eficiente y económico.

Destacó que se atenderán las necesidades de movilidad de habitantes de colonias de difícil acceso como Izcalli Chamapa, Lomas del Cadete, Benito Juárez, Mártires de Río Blanco, San José de los Leones, San Antonio Zomeyucan, El Molinito y Lázaro Cárdenas, entre otras.

Este sistema de transporte estará integrado por una línea troncal que irá de la estación del Metro Cuatro Caminos a La Tolva, así como dos antenas: una llegará a la colonia Lomas del Cadete y la otra a Izcalli Chamapa. El tiempo de recorrido de punto a punto será de aproximadamente 30 minutos. Actualmente, se destina poco más de una hora para realizar este mismo trayecto.

Silvia Rebeca Ortega Reyes, enlace técnico de la Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), informó que este transporte tendrá una extensión de 9.5 kilómetros. Además, indicó que se han colocado 46 de los 62 postes que soportarán el sistema Mexicable y en algunas estaciones se realiza el tendido de cable y pruebas del sistema electromecánico para ajustar las canastillas donde viajarán los usuarios.