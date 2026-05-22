Mujer policía fallece en enfrentamiento con ladrones de casa

Una mujer policía perdió la vida al enfrentarse a unos asaltantes, ya que la uniformada intentó frustrar el robo casa habitación; sin embargo, ella y sus compañeros fueron recibidos a balazos.

Tras repeler la agresión, recibió varios impactos de bala lo que ocasionó que perdiera la vida cuando llegó al hospital.

Los hechos sucedieron en el poblado de Santa Ana Tlachihualpa, municipio de Temascalapa, Estado de México, de acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad pública acudieron al llamado de auxilio en un domicilio ubicado sobre Calle de la Nuez, donde fueron recibidos a tiros por varios sujetos armados.

Durante la agresión, la oficial resultó gravemente lesionada por impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital General del IMSS No. 200, en Tecámac; sin embargo, falleció al arribar al sitio.

Tras los hechos, autoridades estatales y municipales desplegaron un amplio operativo de persecución y búsqueda para ubicar a los responsables, quienes huyeron a bordo de una camioneta Dodge Town & Country color arena.

Minutos más tarde, el vehículo fue localizado abandonado en el poblado de Los Reyes Acozac, en el municipio de Tecámac, lo que derivó en un intenso despliegue policial en la zona.

Como resultado del operativo, fue detenido Juan Antonio “N”, señalado como uno de los presuntos participantes en la agresión contra los uniformados.

La Fiscalía Especializada en Homicidios del Estado de México tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes Foto: Especial

La Fiscalía Especializada en Homicidios del Estado de México tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes.

Asimismo, las autoridades informaron que continúan las labores de búsqueda para localizar a otros dos posibles implicados en el ataque armado.