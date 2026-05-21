Capturan a policía de CDMX por participar en robo a bodega del Edomex

Un policía de la Ciudad de México fue detenido por un robo cometido en el Estado de México, junto con él cayeron seis cómplices, quienes hurtaron lingotes de aluminio de una empresa ubicada en el municipio de Tequixquiac.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que se recibió el reporte del robo a una bodega, por lo que se desplegó un operativo de agentes de la SSEM y de policías municipales.

A través de una llamada al Número Nacional de Emergencias 911, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), tuvo conocimiento sobre el hurto en proceso de material metalúrgico en la colonia San Mateo, en Tequixquiac, de manera inmediata los monitoristas alertaron a los uniformados estatales y municipales en campo para su pronta atención”.

Aseguran cuatro vehículos

Los agentes que acudieron a atender la alerta realizaban su patrullaje habitual, cuando llegaron al lugar sorprendieron a los hombres cuando traspasaban lingotes de aluminio hacia cuatro vehículos.

En otra acción, del mismo operativo, sobre la carretera Tequixquiac–Zumpango, los oficiales ubicaron una vagoneta que fue identificada en la denuncia, cuyo conductor intentó darse a la fuga al notar la presencia policial.

Luego de realizar una inspección a las unidades, los agentes estatales y municipales detuvieron a:

Rey “N”, de 60 años

Francisco “N”, de 62 años

Julio “N”, de 38 años

Daniel “N”, de 35 años

Jovani “N”, de 34 años David “N”, de 32 años

Los siete detenidos, junto con los vehículos y la mercancía recuperada, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

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