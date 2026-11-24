Si tienes un perrito y quieres consentirlo, aparta el próximo sábado 28 de noviembre, porque en La Marquesa, Estado de México preparan una jornada especialmente dedicada a los peludos de cuatro patas.

Se trata de “La Marquesa está de Pelos”, un evento organizado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), donde habrá desde una mega clase de adiestramiento canino hasta orientación veterinaria y actividades para promover el cuidado de los animales.

Una de las principales atracciones será precisamente la mega clase de adiestramiento, en la que los dueños podrán aprender algunos trucos y técnicas para comunicarse mejor con sus perros, mejorar su comportamiento y lograr una convivencia más tranquila en casa.

La cita es en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla Especial

También habrá módulos de adopción, orientación sobre tenencia responsable, primeros auxilios, desparasitación y consultas veterinarias, así que la jornada puede ser una buena oportunidad para resolver algunas dudas sobre la salud y los cuidados de tu mascota.

La cita es en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla

Además, se instalará el Mercadito de Huellas Solidarias, donde distintas asociaciones protectoras ofrecerán productos cuya venta ayudará a apoyar a refugios y animales que necesitan una mano.

La cita es en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla

La cita será de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como La Marquesa, ubicado sobre la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 32+200, en el municipio de Ocoyoacac.

Si piensas llevar a tu peludo, no olvides su correa, de preferencia una pechera, además de agua, un recipiente para que pueda beber y todo lo que necesite para estar cómodo durante la visita.