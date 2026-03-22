Liberan a “Bayo”, último caballo carretonero de Los Reyes La Paz

Luego de más de tres años de jalar una carreta con basura por las calles de Los Reyes la Paz, Estado de México, “Bayo”, un caballo de 8 años de edad, se jubiló.

"El día de hoy vamos a llevar a cabo la jubilación del último caballo carretonero en Los Reyes la Paz y lo vamos a intercambiar por un motocarro para que las personas, recolectores de basura puedan seguir trabajando. En los Reyes La Paz hace 10 años teníamos cerca 150 caballos, pero comenzamos a trabajar concientización", señaló Elizabeth Soto, directora de Seres Libres.

El amor hacia “Bayo” hizo que sus dueños decidieran entregarlo y pudiera tener una mejor vida.

"Se siente feo porque estamos acostumbrados a estar con él, pues ahora si que ya estamos acostumbrados como se los he dicho es una parte más de la familia, ahora sí que despertamos con él y dormimos al lado ahora sí que en la misma casa, estamos acostumbrados a estar siempre, siempre con él y la verdad si se siente feo, pero si va a estar en un mejor lugar mejor", comentó Julián Caballero Martínez, recolector de basura.

“Bayo” es uno de los pocos caballos que se encontraba en buenas condiciones.

"En las mañanas se cepilla, antes de salir a trabajar y llegando se cepilla se le da de comer, intentamos tener hoja, alfalfa tenerlo en buenas condiciones porque es un ser vivo, en última es un ser vivo maltratarlo pues no, a quienes nos gusta tener animales sabemos que tenerlos al 100", detalló Julián Caballero Martínez.

No obstante, ello, “Bayo” requiere una mejor vida.

"Hace aproximadamente un año y medio jubilamos aproximadamente 20 caballos, el 90 por ciento se fueron a seres libres donde permanecen libres en su totalidad, sin trabajar ni ser montados", explicó Elizabeth Soto, directora de Seres Libres.

A partir de este fin de semana, “Bayo” tendrá su hogar en el Santuario el Camino en Xalatlaco.

“Bayo” tendrá su hogar en el Santuario el Camino en Xalatlaco Foto: María de los Ángeles Velasco

JCS