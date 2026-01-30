Congreso mexiquense resuelve que Laguna Chiconautla pertenece a Ecatepec

La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios del Congreso Mexiquense resolvió que la Laguna de Chiconautla forma parte de Ecatepec.

En un comunicado, Ecatepec informó que la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss respaldó la decisión del Congreso local que resuelve el diferendo limítrofe con Acolman.

"Lo cual garantiza derechos y da certeza jurídica a más de 29 mil habitantes, por lo que confió en que en breve se apruebe en el pleno de la Legislatura, con ello acelerar acciones que ya se realizan en la zona en agua potable, obra pública y seguridad".

El dictamen indica que las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla, que conforman un área de 272.82 hectáreas, son parte del municipio de Ecatepec de Morelos.

Cisneros Coss mencionó que la resolución es histórica y se logró gracias al respaldo de la gobernadora Delfina Gómez.

"Regresa la dignidad a más de 29 mil personas que habitan en La Laguna de Chiconautla, quienes sufrieron una doble revictimización al no sentirse con la certeza jurídica de pertenecer a un municipio o a otro, ni tener claridad para la exigencia de servicios durante más de tres décadas", destacó la alcandesa.

“Quiero agradecer profundamente a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de La Laguna”, agregó.

Reforzarán servicios públicos

Por otra parte, Cisneros Coss dio a conocer que después de la decisión del Congreso local inicia una nueva etapa desde el gobierno municipal para comenzar el proceso de regularización y llevar servicios a la zona, de los que han carecido.

Además, la alcaldesa dijo que a pesar de que no había definición jurídica, su gobierno ha realizado acciones de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud, y como diputada local respaldó iniciativas para que se resolviera el diferendo limítrofe.

“No es un tema que tenga que ver con un asunto partidario, es un tema de derechos, de recuperar la dignidad de los vecinos de La Laguna”.

Cisneros Coss agradeció a los diputados del Congreso Mexiquense por la decisión de aprobar en comisiones el dictamen.

También dijo que espera que el pleno del Congreso apruebe la iniciativa de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, "que permitirá a su gobierno acelerar acciones que ya se realizan en materia de agua, obra pública y seguridad".

