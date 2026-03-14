Consiguen retirar 13 toneladas de basura acumulada en Río Lerma

Comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y trabajadores de empresas realizaron una jornada de limpieza y saneamiento de la cuenca del Río Lerma–Santiago, en el municipio de Lerma, en el Estado de México.

El trabajo se llevó a cabo en el afluente Ameyalco para retirar basura acumulada en esa zona, lo que permitirá que el ecosistema pueda restaurarse, así como avanzar en los compromisos gubernamentales para garantizar el derechos al acceso al agua.

La jornada se llevó a cabo el pasado 6 de marzo, en el marco de los trabajos para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad y a las acciones de restauración y saneamiento de la cuenca del Río Lerma–Santiago”, detalló la Profepa.

En la jornada se tuvo la participación de 300 personas, la brigada de la Profepa estuvo integrada por seis personas, también acudieron ocho alumnas de la Facultad de Planeación Urbana de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Foto: Profepa

Resultados de la limpieza

En total, se intervinieron 150 metros del afluente Ameyalco, tributario del río Lerma, del que fue posible retirar 13 toneladas de basura, así como 350 kilos de residuos que requieren manejo especial, principalmente llantas que fueron arrojadas al lecho del río.

Previo a la jornada, el 18 de febrero, personal de la Profepa y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitaron a diversas empresas sumarse a las actividades de limpieza y restauración del Río Lerma y apoyar en la disposición final de las llantas recolectadas, en esta ocasión se retiraron 50 llantas del cauce”.

Las autoridades ambientales detallaron que el propósito de dichas jornadas es generar conciencia sobre la importancia de mantener libres de basura los ríos y afluentes, ya que la acumulación de basura afecta no solo la calidad del agua, también la biodiversidad y bienestar de las comunidades que dependen de los ríos.

Foto: Profepa

La Profepa también dio a conocer que las jornadas de limpieza continuarán, para avanzar en el saneamiento y restauración del Río Lerma, con la participación de autoridades, instituciones académicas, empresas y vecinos.

Las jornadas previstas son:

Santiago Tianguistenco el 27 de marzo de 2026

Almoloya de Juárez el 15 de abril

Ocoyoacac el 24 de abril

San Mateo Atenco en fecha por definir

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