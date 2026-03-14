Fallece hijo del director de BBVA en accidente carretero en Edomex

Un fuerte accidente vehicular se registró en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el Estado de México, en el que tres personas perdieron la vida, entre ellos Digo Osuna, hijo del director del BBVA México, Eduardo Osuna.

El trágico hecho ocurrió la noche del viernes en el kilómetro 36, que se localiza en el municipio de Villa Allende, en este hecho otros dos jóvenes también fallecieron, mientras que otros tres sufrieron graves lesiones, por lo que fueron llevados a un hospital para ser atendidos.

Se dio a conocer que las víctimas mortales viajaban en una camioneta, al parecer a exceso de velocidad, lo que provocó que perdieran el control y se impactaran de frente contra una camioneta de carga que circulaba en sentido contrario.

Aunque otra hipótesis es que alguno de los dos vehículos involucrados intentó rebasar a otra unidad, pero en la maniobra se encontraron de frente y colisionaron.

La camioneta en la que viajaban los jóvenes terminó volcada y completamente destrozada, mientras que la unidad de carga presentó daños en la cabina.

El conductor de la camioneta de carga fue detenido para determinar su situación legal, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegaron al lugar para determinar cómo ocurrieron los hechos y hacer el levantamiento de los cuerpos.

Finalmente, sobre estos hechos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió sus condolencias.

“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz”, escribió en su cuenta de X.

Lo mismo hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que manifestó sus condolencias a la familia.

“El Presidente @JoseMedinaMora y quienes integramos el Consejo Coordinador Empresarial, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del joven Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, Director General de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz.”

*DRR*