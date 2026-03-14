Detienen a dos hombres por transportar madera talada ilegalmente

Por su presunta responsabilidad en delitos ambientales, cometidos en el Estado de México, dos hombres fueron detenidos en el municipio de Tianguistenco, cuando transportaban centenas de polines recién procesados, sin que pudieran acreditar el origen legal de la madera.

La detención fue posible en un patrullaje de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) con motivo del operativo Argos, implementado para combatir delitos de alto impacto, los agentes recorrían el poblado de San Pedro Tlaltizapán, cuando observaron una camioneta con un cargamento de madera.

En San Pedro Tlaltizapán observaron el paso de una camioneta de color blanco, en la cual eran transportados alrededor de 475 polines de madera fresca de oyamel; en ese momento, se les marcó el alto para llevar a cabo una inspección”.

Los policías estatales pidieron a los tripulantes de la camioneta, identificados como Romualdo “N” y José “N”, de 56 y 26 años, que mostraran la documentación que autorizara la tala y transporte de la madera; sin embargo, no contaban con ningún permiso, por lo que fueron detenidos.

Foto: Especial

Tras hacerles saber que incurrían posiblemente en delitos en contra del medio ambiente, fueron detenidos y asegurada la madera y el vehículo, para trasladarlos ante la instancia correspondiente, donde se determinará su situación jurídica”.

Intervención en Ocuilan

En otro hecho, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró tres vehículos y más de 22 metros cúbicos de madera que estaban en un aserradero clandestino en el municipio de Ocuilan, también en el Estado de México.

La intervención, en la que también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Gobernación del Estado de México y Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de la Ciudad de México, se llevó a cabo tras una solicitud de la Defensa.

Foto: Especial

Personal de la Profepa en el Estado de México se trasladó al paraje conocido como Puestos Viejos, en los Bienes Comunales de San Juan Atzingo, donde se detectó un sitio utilizado para el almacenamiento irregular de productos forestales. Durante la inspección se aseguraron tres vehículos que transportaban madera de procedencia no acreditada”.

También se decomisaron 56 piezas de madera en rollo con un volumen de 19.285 metros cúbicos, cuatro piezas aserradas de oyamel con un volumen de 3.133 metros cúbicos.

El material forestal y los vehículos quedaron bajo resguardo, mientras que la madera fue depositada en las instalaciones de la Corenadr.

*DRR*