Delfina Gómez encabeza acto en Tlalnepantla para respaldar a Sheinbaum

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una concentración multitudinaria en la Plaza Principal de Tlalnepantla, donde alrededor de 75 mil mexiquenses se reunieron para escuchar el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y respaldar el proyecto de transformación impulsado por el gobierno federal.

Entre consignas, porras y muestras de apoyo, la mandataria estatal destacó que el encuentro representó un ejercicio de rendición de cuentas y de defensa de la soberanía nacional. Asimismo, reiteró el respaldo de los habitantes mexiquenses a la presidenta de la República.

“Es un acto de honestidad, de resultados, de amor al pueblo y a la patria. Gracias por su gran respuesta para escuchar juntos y juntas a nuestra querida presidenta. No está sola, presidenta; tiene el cariño, el respaldo y el amor de los mexiquenses”, expresó Delfina Gómez a través de un enlace en vivo.

Durante el evento se resaltaron los avances alcanzados en la entidad en materia de educación, desarrollo económico, campo, salud, seguridad e infraestructura, resultado de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

Uno de los proyectos destacados fue la reciente inauguración del Tren Suburbano Lechería-AIFA, obra estratégica que fortalece la movilidad en la región y forma parte de las acciones impulsadas en lo que la presidenta ha denominado “2026, el Año de las Obras en el Estado de México”.

La gobernadora también reconoció el impacto de los programas sociales federales que benefician a miles de familias mexiquenses, entre ellos la Pensión Mujeres con Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, las Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y La Escuela es Nuestra.

Asimismo, agradeció el respaldo presidencial al Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia que busca atender rezagos históricos en una de las regiones más pobladas de la entidad.

Las autoridades coincidieron en que los resultados obtenidos reflejan la importancia de la coordinación intergubernamental en lo que han denominado el “tiempo de mujeres”, basado en principios de austeridad, transparencia, compromiso social y soberanía nacional, con el objetivo de consolidar un Estado de México con mayor justicia, bienestar y prosperidad compartida.

Al acto asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado de México, presidentas y presidentes municipales, legisladores locales y federales, así como servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.