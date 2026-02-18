Incendio en Atizapán de Zaragoza consume pastizal cerca de centro comercial
Servicios de emergencia llegaron al sitio para controlar las llamas, aunque descartaron que haya riesgo para la población
Un incendio de pastizales se registró alrededor de las 14:00 horas, en la colonia Lomas de Atizapán, Estado de México, cercano a plaza Galerías de Atizapán, en dónde laboran cuerpos de emergencia.
Ante la magnitud del incendio, las grandes columnas de humo se alcanzan a ver a varios kilómetros.
El incendio se registra en el cruce de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Jorge Jiménez Cantú, a donde acudieron cuerpos de emergencia de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, y personal de Probosque.
Según los primeros reportes, el incendio inició alrededor de las 14:00 horas en un predio de propiedad privada, llena de pastizales.
Para combatir el incendio acudieron 35 bomberos, personal de servicios públicos y del sistema de agua y seis pipas.
*DRR*