Incendio en Atizapán de Zaragoza consume pastizal cerca de centro comercial

Un incendio de pastizales se registró alrededor de las 14:00 horas, en la colonia Lomas de Atizapán, Estado de México, cercano a plaza Galerías de Atizapán, en dónde laboran cuerpos de emergencia.

Ante la magnitud del incendio, las grandes columnas de humo se alcanzan a ver a varios kilómetros.

El incendio se registra en el cruce de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Jorge Jiménez Cantú, a donde acudieron cuerpos de emergencia de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, y personal de Probosque.

Según los primeros reportes, el incendio inició alrededor de las 14:00 horas en un predio de propiedad privada, llena de pastizales.

Para combatir el incendio acudieron 35 bomberos, personal de servicios públicos y del sistema de agua y seis pipas.

*DRR*