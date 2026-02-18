Tarjeta de circulación en Edomex tendrá vigencia de 5 años

El Estado de México informó que la vigencia de la tarjeta de circulación en la entidad dura cinco años, dos años más que la Ciudad de México.

La entidad señaló en un comunicado de prensa, que este documento debe renovarse cada tres años.

“En territorio mexiquense, la tarjeta de circulación está vinculada a la vigencia de las placas, que tienen una duración de cinco años a partir de su expedición. Esto permite a las y los automovilistas mantener vigente el documento durante ese periodo sin necesidad de renovarlo antes", mencionó el gobierno estatal.

El gobierno del Estado de México destaca que si el vehículo cumplió cinco años con las mismas placas puede acceder a un programa de incentivos para regularizar adeudos y renovar láminas.

"Las personas con placas expedidas en 2021 y adeudos pendientes pueden acceder a la condonación del 100 por ciento en tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores", detalla.

Los autos con placas 2020 y anteriores tendrán condonación total de tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023.

El plazo para obtener los beneficios es hasta el 31 de agosto de 2026, subrayó el gobierno estatal.

En el caso de vehículos foráneos que deseen emplacar en la entidad, el programa contempla un subsidio del 100 por ciento en la tenencia 2026 y condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.

Las autoridades estatales explican que renovar placas cada cinco años evita multas, recargos y contratiempos en trámites como verificación vehicular.

Para consultar requisitos, costos y formas de pago, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de México: www.sfpya.edomexico.gob.mx

*DRR*