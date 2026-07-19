Inauguran obras de repavimentación y redes hídricas en Tulpetlac, Ecatepec

Con una inversión destinada a revertir el rezago social, la introducción de 200 metros de redes de agua potable y drenaje terminó con la espera de más de 13 años que padecían los habitantes de la colonia Ejido de Santa María Tulpetlac.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la entrega de esta infraestructura hídrica básica en dos vialidades, junto con la repavimentación mediante concreto hidráulico de seis calles adicionales de la misma comunidad, a través de la implementación del programa municipal Cimientos de Esperanza Mano a Mano.

Los trabajos técnicos a cargo del organismo local de agua, Sapase, contemplaron la colocación de tuberías de dos pulgadas para el líquido potable y de 30 centímetros de diámetro para el drenaje.

La obra civil representó una alta complejidad operativa debido a las maniobras requeridas para sortear una línea de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la finalidad de conectar la descarga final hacia el Gran Canal de aguas negras. Durante el acto oficial, la munícipe realizó el corte de listón en las cerradas de Lirio y de Laureles, espacios contiguos al canal que anteriormente dependían de fosas sépticas y del suministro mediante camiones cisterna.

"Nunca debieron vivir con este rezago, porque no tienen aquí 10 años, tienen muchos años y han pasado gobiernos y gobiernos sin que toda esta zona se recupere y viva de una forma distinta. Por eso ni modo, nos toca a nosotros actuar", afirmó de manera contundente la mandataria local frente a los colonos.

En la periferia de la demarcación también se formalizó la entrega del pavimento en Crisantemo Sur, Jazmín, Girasol, Prolongación Cedro, Prolongación Ciprés y Guadalajara. De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas de Ecatepec, el proyecto global contempla la atención de 53 calles en total dentro del Ejido de Santa María Tulpetlac, aproximándose al objetivo de consolidar una colonia completamente pavimentada.