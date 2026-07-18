Menor de 16 años abandona en una banqueta a su bebé tras discutir con su pareja en Ecatepec

Un bebé de apenas un mes de nacido fue resguardado por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, luego de que presuntamente fuera dejado sobre una banqueta en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Minutos después, su madre, una adolescente de 16 años, regresó al lugar para buscarlo.

De acuerdo con el reporte oficial, un vecino solicitó apoyo al observar que una pareja de jóvenes discutía frente a su domicilio. Durante la confrontación, la joven dejó al bebé envuelto en una cobija sobre la banqueta y se alejó junto con el hombre, aparentemente en estado inconveniente.

Policías del Sector 23 acudieron al sitio, resguardaron al bebé y realizaron recorridos para localizar a la madre, quien regresaba al domicilio donde lo había dejado. La adolescente explicó que lo había dejado “solo unos minutos” mientras discutía con su pareja.

Una adolescente de 16 años dejó a su bebé en una banqueta en Ecatepec; el menor fue atendido y quedó bajo resguardo del DIF. Especial

El menor fue valorado por paramédicos de Protección Civil, quienes detectaron que presentaba fiebre, por lo que fue trasladado al Hospital General José María Rodríguez para recibir atención médica y permanecer en observación.

Las autoridades informaron que la joven se encontraba en aparente estado de intoxicación. Durante la entrevista señaló que vive sola en un cuarto, carece de redes de apoyo y que el bebé no cuenta con registro de nacimiento. La adolescente quedó bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Ecatepec, donde se realizó un rastreo familiar que permitió localizar a su abuela.

Tras la valoración correspondiente, se determinó que la abuela es apta para hacerse cargo temporalmente del menor mediante un convenio de buenos cuidados. Por su parte, la madre adolescente será canalizada a un centro de rehabilitación para recibir atención especializada, mientras las autoridades dan seguimiento al caso y garantizan la protección integral tanto del bebé como de la joven.