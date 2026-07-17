Acusan a policías de Neza de tortura y detenciones ilegales para ganar bono

Para hacerse acreedores de un millonario programa de estímulos y recompensas en Nezahualcóyotl, Estado de México, policías de la comisaría municipal habrían incurrido en detenciones ilegales y hasta tácticas de torturas con el fin de obtener confesiones a modo e incrementar sus capturas, según testimonios.

Tal parece que esto como es una competencia. Como el sueldo es muy bajo, los compañeros tratan de meter lo mayor (detenciones) que se pueda para poder tener un extra”, dijo un exintegrante de esta corporación a Excélsior bajo anonimato.

Según el expolicía, quien asegura haber sido dado de baja por negarse a inflar las puestas a disposición de personas bajo este método, algunos elementos utilizaban, hasta hace unas semanas, una oficina dentro del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl con vidrios polarizados para “plataformear” a los detenidos, amedrentarlos y hasta implantarles drogas, entre otras cosas.

A esta oficina la conocían como Sistema de Inteligencia Criminal, o simplemente SIC.

En esa puerta, al fondo a la izquierda, es un pasillo. No hay cámaras, no hay nada, ahí los ponían pues de rodillas, esposados y les empezaban a dar de golpes, los cacheteaban, los asfixiaban”, narró.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

La estaban asfixiando a mí me estaban dando toques

Excélsior recabó el testimonio de dos presuntas víctimas que aseguraron haber sido llevadas al SIC para ser torturadas antes de ser presentadas como criminales de alto impacto ante un juez, una violación al artículo constitucional número 16 que estipula que las personas detenidas tienen que ser presentadas de inmediato ante un Ministerio Público tras su arresto.

Se trata de las hermanas Nicole y Ximena, de 20 y 25 años, respectivamente, quienes denuncian que fueron detenidas sin explicación alguna en el municipio el 4 de mayo cuando regresaban a casa del gimnasio en sus motonetas. Narraron que tras ser “levantadas” por los policías, algunos de ellos con vestimenta de civiles, las trasladaron a la oficina que está a pasos del Palacio Municipal.

“Ya había más detenidos ahí, no era la única”, dijo Nicole, quien aseguró que llegó a pensar que se trataba de un secuestro porque los elementos que la arrestaron iban vestidos de civiles y la subieron a una camioneta blanca sin logos.

Las denunciantes son las hermanas Nicole y Ximena, de 20 y 25 años, quienes denuncian que fueron detenidas sin explicación alguna en el municipio el 4 de mayo Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Le quitan la bolsa y me la ponen así a mí en la cara y pues no respiraba, yo pateaba de la desesperación, les gritaba ‘ya no lo hagan’; me decían ‘agarra el arma o si no vamos a seguir’”, relató Ximena, quien recientemente se tituló como licenciada en criminología.

“Yo traté de hacerme la fuerte, pero al momento de escuchar a mi hermana gritar y pedirles que pararan, pues también, desbloquee mi teléfono”, contó Nicole, agregando que lo más fuerte para ella fue ver a su hermana siendo torturada por más de una decena de policías.

Al momento de que a ella (Ximena) la estaban asfixiando a mí me estaban dando toques con el teaser, en el pecho y la espalda. Fue más fuerte escuchar cómo la asfixiaba, yo decía, ¿en qué momento la van a matar?”, concluyó.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Ambas hermanas compartieron a este diario fotos de sus lesiones, pero aseguran que la experiencia que vivieron las dejó con más que sólo daños físicos: desconfían de las autoridades y temen por su seguridad al estar denunciando a sus presuntos agresores.

Tenía muchas pesadillas, no podía dormir. yo le decía a ella (Nicole) que se estuviera tranquila, pero no es posible”, dijo Ximena.

Fiscalía investiga tortura

Las hermanas contaron que tras su detención y supuesta tortura en el SIC, fueron presentadas ante el Ministerio Público La Perla, donde un médico legista acreditó sus lesiones.

Al día siguiente, la Comisaría de Nezahualcóyotl publicó una foto de ambas con cintillo en los ojos, acusándolas de portación de drogas.

Dos días más tarde, en su audiencia de control en el Penal Neza Bordo, un juez determinó su detención como ilegal y ordenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) iniciar una carpeta de oficio por el delito de tortura en contra de los probables responsables.

Fueron entonces liberadas, tras casi cuatro días de permanecer privadas de su libertad.

A la fecha, ningún elemento ha sido separado de su cargo, la Comisaría negó a la defensa de las mujeres el material videográfico del interior estacionamiento del Ayuntamiento que comprobaría que sí fueron trasladadas a ese sitio antes de ser presentadas ante el Ministerio Público.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Lo anterior, porque supuestamente no servían las cámaras de vigilancia de todo el perímetro del Palacio Municipal ese día.

Es imposible que no funcionen esas cámaras siendo la casa del presidente municipal y del propio director o comisario de seguridad pública”, dijo el abogado de las presuntas víctimas, Jesús Barajas.

“Hay un sin número de denuncias por parte de los ciudadanos que han sufrido este tipo de conductas por parte de servidores públicos”, agregó.

En entrevista para Excélsior, el Comisario General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez García, explicó que “respecto a las fallas que se tienen, mira, de las cámaras, no es exclusiva de Nezahualcóyotl, es en yo creo que en todo el país”.

Negó la existencia de SIC, además de que descartó que en el municipio se encubra a funcionarios públicos por supuestas violaciones a los derechos humanos.

No existe esta área con este nombre. No hay forma de que un servidor público cometa o transgreda la Ley y pueda esconderse de la misma”, aseveró.

Jesús Barajas, abogado de las hermanas Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Programa millonario

El programa de estímulos y recompensas que premia a policías en Nezahualcóyotl no es nuevo ni fue implementado por el actual presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, cuyo primer término empezó en 2022.

Sin embargo, el programa sí ha aumentado su presupuesto 40 por ciento durante los cuatro años de su gestión, subiendo su presupuesto de 10 millones de pesos a 14 millones programados para este 2026.

La primera entrega de los estímulos de este año comprendió el periodo noviembre a mayo, se otorgaron siete millones de pesos a un histórico número de mil 617 policías el 11 de julio.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

En un comunicado, el municipio dijo que los elementos recompensados realizaron mil 990 detenciones en esos seis meses, es decir, más de 300 personas por mes, las puestas a disposición ante el ministerio público fueron de mil 329.

Aún se tiene programada otra ceremonia de reconocimiento para este año y el alcalde expresó durante el evento del 11 de julio que espera que el programa aumente en presupuesto el siguiente año, felicitando a los elementos por su labor.

“Tiene conocimiento desde el presidente municipal hasta sus subalternos”, dijo el exintegrante de la Comisaría, agregando que a los policías que se negaban a cumplir con las detenciones requeridas se les castigaba con patrullaje sin armas en zonas peligrosas.