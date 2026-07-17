Tecámac y Ecatepec realizan operativos conjuntos en límites de ambos municipios

Para garantizar la seguridad de la población, se reforzó la seguridad en los límites con Ecatepec y Tecámac, Estado de México, a través del Dispositivo Intermunicipal de Seguridad, una estrategia coordinada con la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec y la Secretaría de Marina.

La alcaldesa Rosa Wong Romero explicó que la Guardia Civil de Tecámac ha desplegado 62 patrullas y 340 elementos; por su parte, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec participa con 20 patrullas y 200 elementos, mientras que la Secretaría de Marina aporta seis unidades y 25 elementos, lo que fortalece la capacidad de respuesta con trabajo coordinado entre las diferentes corporaciones.

La presencia policial permanente tiene como objetivo medular realizar recorridos preventivos, establecer puntos de inspección y reforzar la vigilancia en los límites territoriales de ambos municipios, para así inhibir la comisión del delito y brindar seguridad a quienes transitan y habitan esas zonas.

El Dispositivo Intermunicipal de Seguridad continuará llevándose a cabo de manera permanente Foto: Especial

Entre los principales logros destacan el fortalecimiento de la presencia policial en los límites territoriales, lo que contribuye a inhibir conductas delictivas, así como la optimización de la capacidad de respuesta de las corporaciones participantes a través del uso coordinado de recursos humanos y materiales para garantizar la tranquilidad de la población.

Resaltó que desde el 29 de junio a la fecha se han llevado a cabo seis dispositivos operativos, en donde se han realizado 57 inspecciones a vehículos, 101 inspecciones a personas y 89 a motocicletas.

Asimismo, se han remitido 16 conductores en estado de ebriedad al juzgado cívico, lo que abona a la prevención de accidentes y al fortalecimiento de la seguridad vial, además de lograrse la recuperación de cuatro motocicletas que habían sido robadas en Ecatepec.

El Dispositivo Intermunicipal de Seguridad continuará llevándose a cabo de manera permanente, fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y consolidando una estrategia orientada a preservar la paz y el orden público en el área limítrofe de los dos municipios.