Detienen en Tlalnepantla a 4 sujetos que robaron camioneta en Azcapotzalco

Una acción coordinada, entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, permitió la detención de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, presuntamente involucradas en el robo de una camioneta de una empresa de paquetería y reparto.

Durante el operativo también fue recuperada mercancía con un valor aproximado de 150 mil pesos. La movilización se originó tras el reporte del robo de la unidad en la alcaldía Azcapotzalco.

A partir de la denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina activaron el Operativo Metropolitano para localizar el vehículo.

Las labores de seguimiento llevaron a los agentes hasta la Unidad Habitacional Rosario II, Sector I, en el municipio de Tlalnepantla, donde detectaron a cuatro personas que descargaban mercancía de una camioneta con las características de la unidad reportada.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar; sin embargo, fueron interceptados por los uniformados.

Tras una inspección preventiva, los agentes aseguraron la mercancía robada, valuada en aproximadamente 150 mil pesos, así como la camioneta de reparto y el vehículo utilizado para el traslado de los productos.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo “N”, de 23 años y José “N”, de 25 años, además de dos adolescentes, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público y de las autoridades especializadas en justicia para menores, según corresponda, para determinar su situación jurídica.