Captan en VIDEO violento asalto a camioneta con relojes de lujo en Edomex

Un video de seguridad captó el momento exacto en que un vehículo color gris le cierra el paso a una camioneta que presuntamente transportaba relojes de lujo en el Circuito Exterior Mexiquense, en el perímetro del municipio de Tecámac, Estado de México.

Asalto

Se supo que la camioneta salió de la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Bajan a los trabajadores

Asalto

En las imágenes se observa cómo el conductor detiene la camioneta y un individuo vestido con pants de color negro y con el rostro cubierto, se baja del auto color gris y le apunta con un arma de fuego.

Momentos después, al mismo sujeto se le ve regresando al auto con los dos empleados que transportaban los relojes quienes visten uniforme con camisa color naranja, una vez que esto pasa, la camioneta, ya con uno de los asaltantes al volante, avanza por un lado y huye a más de 100 kilómetros por hora.

Dentro de la camioneta se ve al asaltante

Desde dentro de la camioneta se ve el rostro de uno de los asaltantes q acaba de bajar a los conductores que llevaban camisa naranja.

El individuo va armado, lleva gorra negra con una calavera y playera del mismo tono, huye a más de 100 kilómetros por hora. Se asoma al frente y tras observar la cámara de seguridad, la cubre para que no siga siendo grabado.

Hasta ahora no hay detenidos, el asalto se cometió el pasado 25 de mayo a las 2 de la tarde, a plena luz del día.

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